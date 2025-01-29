Devasa yıkım

Soykırımcı İsrail ordusunun 15 aydır bomba yağdırarak katliamlar yaptığı Gazze Şeridi'ndeki yıkımın boyutları her geçen gün daha da netleşiyor. İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından Gazze'nin kuzeyine geri dönen yüz binlerce Filistinli gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlık ve hüzün yaşıyor. Bir zamanlar Gazze Şeridi'nin en işlek bölgesi olan kuzey, aylarca devam eden İsrail bombardımanının ardından tamamen hayalet bir kente dönüşmüş durumda. En az 300 bin Filistinli, saatlerce yürüyerek evlerinin bulunduğu topraklara ulaştı. Zahmetli geri dönüş yolculuğunun ardından Gazzeliler, büyük bir yıkımla karşılaştı. Geri dönenler yıkım ve önceki yaşamlarının kalıntılarından başka bir şey bulamadı.Evine ulaşmak için saatlerce yürüyen bir genç, kuzeydeki yıkım sahnesini anlatırken, "Yol boyunca ne araba vardı, ne hizmet, hatta su bile yoktu. Gazze'nin kuzeyi tamamen yok oldu" diyerek yıkımın boyutlarını anlatmaya çalıştı. Bir zamanlar Gazze Şeridi'nin en işlek bölgesi olan kuzey, aylarca devam eden İsrail bombardımanının ardından tamamen hayalet bir kasabaya dönüşmüş durumda.Ancak bu durum Filistinlilerin topraklarına verdiği değeri daha da derinleştirdi. Kaybettiklerini yeniden inşa etmek için sıfırdan yeniden başladılar. "Her şeye sıfırdan başlasak da topraklarımızı terk etmeyeceğiz" diyen Gazzeliler kalıntıların yakınında yeniden geçici barınaklar kurdu. Gazzeli yetkililer yerinden edilmiş aileler için yeterli barınak olmadığını yineledi ve acil yardım çağrısında bulundu. Öte yandan İsrail'in 471 gün boyunca saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 37'si enkaz altından çıkarılan 48 Filistinlinin cansız bedenleri hastaneye nakledildi.