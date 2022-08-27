Devekuşu yakalama tatbikatı

Tayland'da Chiang Mai Hayvanat Bahçesi'nde, kaçan bir devekuşunun nasıl yakalanacığına dair tatbikat yapıldı. 400 devekuşunun yaşadığı hayvanat bahçesinin müdürü Wuttichai Muangman, "vahşi hayvan yönetim planı" dahilinde bir devekuşunun yuvasından kaçması gibi çeşitli acil durumların simülasyonunu düzenlediklerini söyledi. Tatbikat sırasında bir hayvan bakıcısı, 2.5 metrelik kostüm giyerek yuvasından kaçan bir devekuşunu canlandırdı. 4 görevli, kaçan adamı devasa balıkçı ağıyla yakalayarak tatbikatı başarıyla tamamladı. Korkmuş bir devekuşu saatte 70 km hızla koşabilir ve aslan gibi yırtıcı hayvanları öldürecek tekmeler atabilir.