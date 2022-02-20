‘Devletimiz bizi yalnız bırakmadı’

YUNANİSTAN'IN Igoumenitsa Limanı
'ndan İtalya
'nın Brindisi Limanı
'na seyrederken yangın çıkan feribottan kurtarılan 23 Türk vatandaşıTürkiye'ye getirildi. Yurda dönen Türk vatandaşlarından Fahri Özgen, yaşadıklarını anlattı. Kendileriyle ilgilenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk makamlarına teşekkür eden Özgen, "Bizleri orada yalnız bırakmadılar. İlk saatlerde biraz zorluk çektik ama sonrasında bizlerle çok ilgilendiler. Geminin akıbeti ortada hala yanıyor. Hala şoktayız" diye konuştu. Facianıyı kelimelerle anlatılmanın mümkün olmadığını belirten Uğur Rüşvenli
de, Türk makamlarına teşekkür etti. Hayrullah Çetin
ise, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendilerini yalnız bırakmadığını belirtti. Feribotta bulunan 27 Türk vatandaşından 26'sı kurtarılmıştı. Bir Türk vatandaşı ise hala kayıp. Öte yandan, kayıp 12 kişiden birine ulaşıldığı bildirildi. Yunan basınına göre, kurtarma ekipleri, feribotun sol pupa bölümünde olduğu belirlenen kişi ile iletişime geçti. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.