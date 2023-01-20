Dinozor yumurtasının içinden yumurta çıktı

Hindıstan'ın Narmada Vadisi'ndeki 92 dinozor yuvasında bulunan yumurtalar incelendi. 65 milyon yıl önceki göktaşı çarpmasına kadar Hindistan'da yaşadığı bilinentitanozor adı verilen iri dinozorlara ait 256 fosilleşmiş yumurtanın analizi, dinozorların üreme biçimlerine dair önemli ipuçları veriyor. En dikkat çekici bulgu ise yumurta içinde yumurta barındıran fosillerdi. Bu tür yumurtalar sadece kuşlarda görülmüştü. Yumurtaların genellikle hayvanlar stres altındayken ortaya çıktığı biliniyor. Bu durum titanozorların modern kuşlar gibi sırayla yumurta ürettiğini gösteriyor.