Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Dinozorlardan bile önce yaşamış! Bilim insanları isim verirken Joe Biden'dan esinlendi
Giriş Tarihi: 8.3.2022 22:20

Dinozorlardan bile önce yaşamış! Bilim insanları isim verirken Joe Biden'dan esinlendi

AA
Dinozorlardan bile önce yaşamış! Bilim insanları isim verirken Joe Biden’dan esinlendi

ABD'nin Montana eyaletinde yaklaşık 330 milyon yıl öncesine ait bir kafadanbacaklı fosilini gün yüzüne çıkardı. Ahtapotların dinozorlardan önce yaşamış olabileceğini ileri süren bilim insanları, kafadanbacaklı fosiline ABD Başkanı Joe Biden'a atfen "Syllipsimopodi Bideni" ismini verdi

Bilim insanları, ahtapotların dinozorlardan önce yaşamış olabileceğini ileri sürdü.

Araştırmacılar, ABD'nin Montana eyaletinde yaklaşık 330 milyon yıl öncesine ait bir kafadanbacaklı fosilini gün yüzüne çıkardı.

Halihazırda ahtapotların 8 uzuvlu olduğu bilinirken 12 santimetre uzunluğundaki fosilde 10 uzuv olduğu tespit edildi.

Kafadanbacaklı fosilinde, ahtapot türünde olduğu gibi yırtıcılardan kaçmaya yarayan "mürekkep kesesine benzer bazı kanıtlar" olduğu belirtiliyor.

Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesinden zoolog Mike Vecchione, "Bu, çok heyecan verici bir keşif. (Ahtapot) Türünün bilinenden daha eski gittiğine işaret ediyor." dedi.

Bilim insanları, gün yüzüne çıkarılan kafadanbacaklı fosiline ABD Başkanı Joe Biden'a atfen "Syllipsimopodi Bideni" ismini verdi.

"Syllipsimopodi Bideni"nin ahtapotların yanı sıra vampir mürekkeplerinin ataları olabileceği de kaydediliyor.

Önceki araştırmalara göre, en eski kafadanbacaklı fosili 240 milyon yıl eskiye gidiyordu.

Araştırmanın sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dinozorlardan bile önce yaşamış! Bilim insanları isim verirken Joe Biden'dan esinlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA