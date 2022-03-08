Dinozorlardan bile önce yaşamış! Bilim insanları isim verirken Joe Biden’dan esinlendi

Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesinden zoolog Mike Vecchione, "Bu, çok heyecan verici bir keşif. (Ahtapot) Türünün bilinenden daha eski gittiğine işaret ediyor." dedi.

Bilim insanları, gün yüzüne çıkarılan kafadanbacaklı fosiline ABD Başkanı Joe Biden'a atfen "Syllipsimopodi Bideni" ismini verdi.

"Syllipsimopodi Bideni"nin ahtapotların yanı sıra vampir mürekkeplerinin ataları olabileceği de kaydediliyor.

Önceki araştırmalara göre, en eski kafadanbacaklı fosili 240 milyon yıl eskiye gidiyordu.

Araştırmanın sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlandı.