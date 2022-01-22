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Giriş Tarihi: 23.1.2022

Diplomasi çıkmazı

Diplomasi çıkmazı
RUSYAUkrayna krizinde diplomatik adımlarda hâlâ bir sonuç alınamazken sınır bölgesinde iki ülkenin askerleri de elleri tetikte bekliyor. Önceki gün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un görüşmesinden net bir sonuç çıkmayınca taraflar önümüzdeki günlerde yeniden buluşma kararı aldı. Öte yandan AP ajansına göre sınırdaki Rus birliklerine takviyeler artarken, Guardian gazetesine konuşan Ukraynalı askerler de "Ne gelecekse gelsin, biz hazırız" dedi.

UKRAYNA ASKERLERİ SINIR DEVRIYESİNDE
ANADOLU Ajansı (AA), Ukrayna'nın Donbas bölgesinde bulunan Stanitsia Luganska cephesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerini görüntüledi. Ukraynalı askerler düzenli olarak devriye geziyor.
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Diplomasi çıkmazı
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