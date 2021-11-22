Diplomasi eğitiminde 104 ülkeyle işbirliği

ULUSLARARASI siyasi, ekonomik, kültürel ilişkileri ikili çerçevede ve çok taraflı platformlarda asırlardır başarıyla yürüten Türk hariciyesi, tecrübelerini Diplomasi Akademisi
ile dünyaya aktarıyor. Türk dış politikasında yaşanan gelişmelere paralel olarak uluslararası alandaki faaliyetleri de önemli ölçüde artıran Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Diplomasi Akademisi, günümüzün gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriye sahip bir insan kaynağı oluşturma hedefi doğrultusunda 2 bin 720 yabancı diplomata ders verdi. Ayrıca, bu yıl Angola
, Uruguay
ve Polonya
'yla imzalanan mutabakatlar ile işbirliği sayısı 104'e yükseldi.