Diploması savaşıyla YPG’yi bitirecek

Türkiye'nin terörle mücadele noktasında sahada ve masadaki kararlı duruşu meyvelerini veriyor. Ortadoğu'da normalleşme sürecini sürdüren Ankara, son olarak Suriye rejimiyle de üst düzey görüşmeler yürütüyor. Bu diplomasi trafiği, dünya medyası tarafından yakından izleniyor. Geçtiğimiz günlerde Fransız AFP ajansı, Türkiye'nin attığı bu adımla ABD'nin desteklediği terör örgütü YPG'yi üç koldan kuşatma altına aldığını belirtmişti. ABD merkezli Bloomberg ajansındaki haberde de Ankara'nın Suriye rejimiyle yürüttüğü yeni diplomasi atılımları ele alındı. Bloomberg'deki haberde bölge hakkındaki uzman isimlerin düşüncelerine yer verildi. Türkiye'nin Suriye açılımının ABD üzerinde ciddi bir baskı oluşturacağı vurgulanan haberde Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuğunda Ankara-Şam arasında yürütülen diplomasinin ardından Türkiye'nin herhangi bir askeri operasyon riski olmadan terör örgütü YPG'yi etkisiz hale getirmeyi başarabileceği kaydedildi.Türkiye'nin ayrıca Suriyeli göçmenlerin de güvenli bir şekilde ülkelerine dönmelerini sağlamayı hedeflediği hatırlatılan analizde, şimdilerde bölge ülkelerinin de Suriye rejimiyle görüşmelere geçmişteki gibi mesafeli yaklaşmadığına dikkat çekildi. Analizde ayrıca tarafların bu ay içerisindeki dışişleri bakanları düzeyinde de görüşmeler yapmasının beklendiği hatırlatıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Türkiye ile Suriye rejimi arasında yürütülen görüşmelerden Washington yönetiminin rahatsız olduğu dile getirilmişti. Bloomberg'deki haberde ayrıca Türkiye ile Rusya'nın sınırda ortak devreyeleri artıracağının da altı çizildi.