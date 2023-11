Diplomatik ambargo büyüyor

ABD ve Avrupalı devletlerin tam desteğini alan İsrail'e karşı bir yandan da birçok ülkenin tepkisi giderek büyüyor. Şili, Kolombiya, Brezilya ve Venezuela gibi ülkelerden sonra dün de Avustralya ve Somali'den Tel Aviv yönetimini hedef alan açıklamalar geldi.Avustralya Başbakanı Anthony Albanese , sivillerin korunması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Her Filistinlinin hayatı, her İsraillinin hayatı gibi önemlidir" açıklamasında bulundu.Bolivya, İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesen ilk Latin Amerika ülkesi oldu.Ürdün: Büyükelçisini geri çağırdı.Bahreyn: Elçilerini çağırdı.Somali Başbakanı Hamza A. Barre: Hamas terör örgütü değil bir kurtuluş hareketidir.