Diri diri gömdüler buldozerle ezdiler

İsrail askerlerinin 12 Aralık'ta Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Adwan Hastanesi'ne düzenlediği baskın sonrası ortaya çıkan büyük yıkımın görüntüleri kan dondurdu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, hastanedeki 90 kişiyi alıkoyduklarını belirtti. Adraee, sivillerin rehin alınmasına 'Üzerlerinde silah, gizli belge,iletişim cihazı bulundu' diye kılıf uydurdu. Kemal Adwan Hastanesi'ne ağır hasar verildiği avlusundan askeri dozerlerle geçildiği ortaya çıktı. Filistin kaynakları ise İsrail'e ait iş makinelerinin, Kemal Advan Hastanesi avlusunda bulunan çadırları içindeki sivillerle birlikte ezdiği ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olduğunu söyledi.Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesinde onlarca kişiyi öldürdüğü yönündeki haberlerle ilgili uluslararası soruşturma açılması çağrısı yapmıştı. Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, İsrail güçlerinin Kemal Advan Hastanesi'nden çekilirken geriye bir "insani felaket" bıraktığını söyledi. İsrail güçlerinin Hastanenin de bulunduğu bölgedeki evler, binalar, altyapı, okullar, sağlık merkezleri ve idari kurumlara da ağır tahribat verdi.Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de başta okullar olmak üzere sığınma alanlarında açık yargısız infazlar da dahil sivillerin öldürüldüğüne dair giderek artan sayıda rapor almalarının endişe verici olduğunu bildirdi. Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, "Vatandaşlardan ve sağlık çalışanlarından gelen bilgiler ve tanıklıklar, İsrail güçlerinin, Filistinlileri diri diri hastane avlusuna gömdüğünü gösteriyor" ifadesini kullandı.İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye ve ortasındaki Deyr el-Belah mülteci kampını vurdu. En az 36 kişi hayatını kaybetti. Kudüs Latin Patrikhanesi, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında, Hristiyanları ve kiliseleri de hedef aldığını bildirdi. Patrikhanenin bildirdiğine göre en az 5 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Batı Şeria'da düzenlenen saldırılarda 2 Filistinli öldürüldü. 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Kudüs'te öldürülen Filistinliler'in sayısı 294'e yükseldi. İsrail saldırılarında yaralananların getirildiği hastaneler kapasite aşımından dolayı zor şartlarda çalışıyor. Dünya Sağlık Örgütü Gazze'de 7 Ekim öncesi hizmet verenn 36 hastaneden sadece 8'inin halen çalışabildiğini, bu 8 kurumun da malzeme yetersizliğinden kısıtlı faaliyet gösterdiğini duyurdu.Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro- Med), İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nin önünde yaralı Filistinli sivilleri diri diri gömdüğüne ilişkin iddialar konusunda bağımsız uluslararası soruşturma açılması gerektiğini bildirdi. Hazırlanan raporda İsrail güçlerinin hastanenin ecza deposunu yaktığı, elektrik jeneratörünü ve oksijen istasyonunu tahrip ettiği avluya gömülmüş 26 cesedin çıkardığı kaydedildi.