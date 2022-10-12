Dış politikada zaferler geçidi

Ankara'nın dış siyasette izlediği kararlı politikalar neticelerini vermeye devam ediyor. Libya'dan Azerbaycan'a Suriye'den Ukrayna'ya ya da Akdeniz'den Afrika'ya kadar Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi sonuçlarını veriyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Akdeniz'deki etkinliğini arttırmak amacıyla Libya ile imzaladığı hidrokarbon anlaşması kamuoyundan büyük destek bularak tam not almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Azerbaycan - Ermenistan kalıcı barış için masaya oturma kararı aldı.Rusya - Ukrayna savaşında üstlenilen barış diplomasisini tüm dünya takdir ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise dün yaptığı açıklamada "Avrupa'ya gaz sevkiyatı için Türkiye'ye büyük bir merkez kurabiliriz" dedi.Dış politikadaki başarılara son olarak ABD'den ve Avrupa Birliği'nden gelen olumlu mesajlar da eklendi. ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan, Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de çıkarıldı. ABD'den açıklanan bu karar komşu Yunanistan'ı ise panikletti. Yunan medyasındaki haberlerde "Atina için yenilgi" yorumları yapıldı. Skai'deki haberde "Miçotakis doktrini için ciddi bir yenilgi' başlığı atılırken, ana muhalefettik SYRİZA partisi de kararın Türkiye için bir ödül olduğu yorumunda bulundu.