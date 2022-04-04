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Giriş Tarihi: 4.4.2022 15:09

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Macar mevkidaşını telefonla tebrik etti

AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Macar mevkidaşını telefonla tebrik etti

Macaristan'daki seçim sonuçları nedeniyle Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüşen Bakan Çavuşoğlu tebriklerini iletti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Macaristan'daki seçim sonuçları nedeniyle mevkidaşı Szijjarto'ya tebriklerini iletti.

OYLARIN YÜZDE 96'SINI ALDI

Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) paylaştığı verilere göre, ülkede dün yapılan ve oyların yüzde 96'sının sayıldığı genel seçimi halihazırdaki Başbakan Viktor Orban'ın liderliğindeki Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu kazandı.

TEMSİL HAKKI KAZANIYOR

NVI, 199 sandalyeli Mecliste, Fidesz-KDNP koalisyonunun 135, Macaristan için Birlik'in 56 ve aşırı sağcı Mi Hazank'ın 7 milletvekili ile temsil hakkı kazandığını açıkladı.


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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Macar mevkidaşını telefonla tebrik etti
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