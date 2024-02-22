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Giriş Tarihi: 22.2.2024 19:06

Dışişleri Bakanı Fidan, Brezilya'da Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

AA
Dışişleri Bakanı Fidan, Brezilya’da Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü.

Görüşmede, gelecek dönemde yapılması planlanan üst düzey ziyaretler, ikili ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Bakan Fidan, mevkidaşına, Ukrayna savaşında tüm tarafların katılımıyla diplomatik bir çözüm bulunmasını umduğunu, Türkiye'nin bölgesel istikrar ve refahın korunmasına yönelik tüm girişimleri desteklediğini iletti.

İki bakan, Gazze'deki vahim insani durumu ve atılabilecek adımları da ele aldı.

Bakan Fidan'ın, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ikili temaslarını sürdürmesi bekleniyor.

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Dışişleri Bakanı Fidan, Brezilya'da Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
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