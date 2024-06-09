Türkiye, barbarca saldırıyı lanetledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi. Fidan, bakanlar toplantısındaki konuşmasında da şunları kaydetti: "Hepimizi, İsrail ve müttefikleri üzerinde baskı kurmak için elimizdeki tüm imkanları kullanmaya çağırıyorum. Bazı Batılı dostlarımızın unuttuğu uluslararası hukuk, insan hakları ve evrensel değerleri savunmak için saflarımızı sıklaştıralım. Filistin'deki işgale karşı direniş artık İsrail-Filistin çatışması olmaktan çıkmış, tüm dünyada zalimlerle mazlumlar arasında bir mücadele haline gelmiştir." Dışişleri Bakanlığı da mülteci kampına düzenleen saldırıyı lanetledi. İsrail'in barbarca saldırısıyla Gazze'deki savaş suçlarına bir yenisini eklediği belirtilen açıklamada, "Başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla görevli kurumları üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz" denildi.