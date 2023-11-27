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Haberler Dünya Haberleri Dışişleri Bakanı Fidan'dan yoğun diplomasi: Hollandalı, İtalyan, İrlandalı ve İspanyol mevkidaşları ile görüştü
Giriş Tarihi: 27.11.2023 19:10

Dışişleri Bakanı Fidan'dan yoğun diplomasi: Hollandalı, İtalyan, İrlandalı ve İspanyol mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; İspanya’da İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ve Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile ayrı ayrı bir araya geldi.

İHA
Dışişleri Bakanı Fidan’dan yoğun diplomasi: Hollandalı, İtalyan, İrlandalı ve İspanyol mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya temaslarını sürdürüyor. Fidan, Barselona şehrinde düzenlenen Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu'na katılmasının ardından ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile bir araya geldi. Görüşmede, Filistin-İsrail çatışması başta bölgesel konular ele alındı.

Bakan Fidan ayrıca, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanı Fidan'dan yoğun diplomasi: Hollandalı, İtalyan, İrlandalı ve İspanyol mevkidaşları ile görüştü
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