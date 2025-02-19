Dışişleri Bakanı Hakan Fidan G20 toplantısına katılacak

Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı'nda katılacağı oturumlarda, Gazze, Suriye, Lübnan ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil olmak üzere uluslararası ve bölgesel konularda Türkiye'nin tutumunu paylaşarak, uluslararası sistemin karşılaştığı sınamalar karşısında G20 platformunun önem kazandığına dikkati çekecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 20-21 Şubat'ta yapılacak toplantının "Küresel Jeopolitik Durum" ile "2025'teki G20 Hedefleri: Güney Afrika Cumhuriyeti'nin G20 Dönem Başkanlığının Değerlendirilmesi, Yüksek Düzeyli Çıktılar ve G20'nin Muhasebesi" temalı oturumlarında hitaplarda bulunacak.

TÜRKİYE'NİN G20 SERÜVENİ

Türkiye, son dönemde "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali" ve İsrail'in Gazze'deki saldırıları bağlamında siyasi konuların da ele alındığı bir platform olan G20'yi, küresel ekonomik işbirliği ve eşgüdüm bakımından önemli bir platform olarak değerlendiriyor.

Türkiye, 2015'te yürüttüğü G20 Dönem Başkanlığı sırasında "küresel ekonominin siyasi meselelerden bağımsız ele alınamayacağı" gerçeğinden hareketle, G20 gündemine küresel siyasi konuları taşımıştı.

1 Aralık 2014'te üstlendiği G20 Dönem Başkanlığını, 15-16 Kasım 2015'te Antalya'da düzenlenen Liderler Zirvesi'yle tamamlayan Türkiye'nin dönem başkanlığı öncelikleri kapsayıcılık, uygulama ve yatırım olarak belirlenmişti.

Türkiye'nin dönem başkanlığında, G20 tarihinde ilk kez terörizmle mücadele ve mülteci krizi gibi siyasi konular G20 Liderler Zirvesi gündemine dahil edilmiş, G20 Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Eylem Planı onaylanmış ve terörizmle mücadele konusunda G20 Liderleri ilk kez bir bildiri kabul etmişti.

Zirve'nin Sonuç Bildirgesi'nde mülteci krizine de yer verilmişti.

Türkiye'nin dönem başkanlığında, G20 açılım gruplarından olan W20 (Kadın-20) oluşturulmuş, G20 tarihindeki ilk Enerji Bakanları Toplantısı 2 Ekim 2015'te İstanbul'da yapılmıştı.