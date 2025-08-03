Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile görüştü.

Görüşmede, İsrail'in neden olduğu açlığa karşı Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya yönelik çabalar ve ateşkes müzakereleri ele alındı.