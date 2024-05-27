Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan çarpıcı Filistin sözleri

Fidan, toplantıya katılan ülkelerle bu sorunun cevabının arandığını söyleyerek, şunları kaydetti: "Özellikle son dört Avrupa ülkesinin Filistin'i devlet olarak tanıması, bu açıdan bizim için önemli bir merhale oldu. İspanya, Norveç, İrlanda ve Slovenya'nın Filistin'i devlet olarak tanıması ve böylece Filistin'i tanıyan devlet sayısının 150'ye çıkmış olması fevkalade önemli bir husus. Türkiye olarak bizim söylediğimiz şu: Tabii ki aslolan 150 ülkenin devlet olarak tanıdığı bir yapının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından behemehal tanınması fevkalade önemlidir. Bu, uluslarası hukukun gereğidir ve insanlık vicdanının gereğidir. Uluslararası sistem zaten büyük bir kriz içerisinde. 150 ülkenin tanıdığı bir devlet Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde tek bir ülkenin oyuyla tekrar reddedilirse, bu krizin hepten derinleşmesini sağlayacak ve uluslararası sistemin toptan iflasına yol açacak bir gerçeklikle karşı karşıya kalırız. Bunun altına da çizdik. Bundan sonra önemli olan, BM Güvenlik Konseyi tanımasa bile, 150 ülkenin bizim çağrımızla, Filistin'i tıpkı Türkiye'nin yaptığı gibi gerçek bir devlet muamelesi ile muhatap almasıdır."

Fidan, büyükelçilik açılmasından karşılamaya, protokol işlemlerine, ekonomik yardımlara, ekonomik ilişkilere kadar Filistin'in işgal altında olduğunu vurgulayarak, "Filistin kendi ekonomik özgürlüğü kullanamıyor, siyasi özgürlüğünü egzersiz edemiyor. Ama bununla beraber, sembolik de olsa zaman zaman pratikte de olsa bizler, Filistin'e tam bir devlet gibi davranmalıyız ve sahip çıkmalıyız." dedi.

1967 sınırlarının insanların hafızalarından, resmi evraklardan asla gitmemesi gerektiğinin altını çizen Fidan, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netahyahu yönetimi, bütün dünyaya, 67 sınırlarının yok olduğu, sadece İsrail'in var olduğu bir gerçekliği pazarlamaya çalışıyor. Dünya, 7 Ekim'den sonra bu illüzyona, bu propagandaya, bu yalana artık bir dur dedi. Artık, topluca, sistematik şekilde, yavaş yavaş, nitelikli olarak bir başkaldırı var." ifadelerini kullandı.

Fidan, Türkiye olarak müttefiklerle ve diğer ülkelerle beraber bu başkaldırının oldukça profesyonel, oldukça sistemli bir şekilde ilerletilmesi konusunda ellerinden geleni yaptıklarını aktararak, "Bu hafta Temas Grubu olarak İspanya'yı ziyaret edeceğiz. İspanya'yı tebrik edeceğiz." diye konuştu. Ziyarette İspanya ile beraber bütün dünyaya Filistin'in devletleşmesi hususunda anlamlı bir mesaj verme fırsatları olacağına işaret ederek, "Türkiye olarak Filistin'in devletleşmesi Orta Doğu'ya barış gelmesi için elimizden gelen çabayı yılmadan usanmadan göstermeye devam edeceğiz." dedi.