Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Barış için en çok çaba harcayan ülke Türkiye

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikada arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık rolünde etkin hale geldiğini ifade ederek, "Arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık rolümüz daha etkin hale geldi. Ukrayna savaşında siyasi süreçte en aktif ülke Türkiye. Ateşkesin tesis edilmesi için en çok çaba harcayan ülke Türkiye. Ama o kadar kolay değil, çünkü savaşın devam etmesini isteyenler de çok" dedi. Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'da esir takası, tahıl anlaşması gibi konuların da arabuluculuk politikasının başarılı bir örneği olduğunu belirtti.

"GÖRÜŞLERİNİZİ ALMAK BİZİM İÇİN FAYDALI"

Bakan Çavuşoğlu, ziyaret edilen her ülkede orada yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmeye çalıştıklarını belirterek, Türk vatandaşlarının fikirlerinin önemini vurguladı. "Vatandaşlarımızı dinlemeden dönmek bizi rahatsız eder" diyen Çavuşoğlu, "Tabii dış politikamızı da katılımcı bir anlayışla oluşturuyoruz, uyguluyoruz, geliştiriyoruz. O nedenle sizleri de dinlemek, sizlerin de görüşlerini almak bizim için faydalı. Sadece her geçen gün kalitesini ve hızını geliştirdiğimiz konsolosluk hizmetlerimiz konusunda değil, genel anlamda dış politikamızla ilgili görüşlerinizden her zaman faydalanıyoruz" diye konuştu.

"DÜNYA ÇOK HIZLI DEĞİŞİYOR"

Son 3 yılda dünyada çok hızlı bir değişimin olduğuna dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, "Dünya çok hızlı değişiyor. Sizler de bu değişimi yaşadığınız Fransa'da, komşu ülkelerde, Avrupa'nın tam merkezinde de görebiliyorsunuz. Sadece son 3 yıla baktığımız zaman, önce küresel bir salgın, Covid başladı. Arkasından iklim değişikliği ve çevre krizi hepimiz etkiliyor. Geçen benim şehrim Antalya'da ve Muğla bölgesinde, bu yazın ilk aylarında da yine bir yangın olmuştu. Ama geçen seneki yangın Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük yangınlar. Sel felaketlerimiz oldu. Kardeş Pakistan'da aylardır devam eden sel felaketi var. Türkiye olarak kardeşlerimizin yanındayız, sürekli yardımlarımızı götürüyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı da bugün Avrupa'nın tam ortasında, hepimizi etkileyen bir savaş. Elektrik, yakıt, benzin, su, hatta gıda gibi kanıksadığımız imkanlar artık lükse dönüşüyor. Bunlara çare bulmamız gerekiyor. Bu süreç, bu hızlı değişen ve insanları hepimizi sarsan günlük hayatımızı kökten etkileyen bu süreç, ciddi değişiklikleri de beraberinde getirecek" ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİKLE ÇIKARLARIMIZI KORUMALIYIZ"

Türkiye'nin ilk hedefinin kendi hak ve çıkarlarını korumak olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Biz öncelikle hak ve çıkarlarımızı korumak zorundayız. Bu krizlerin ülkemize ve milletimize etkisini en aza indirmek bizim görevimiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde de bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama Türkiye'yi gelecek yüzyıla hazırlayan bir de projeksiyonumuz var. Bir vizyon ortaya koyduk. 2023, 2053, 2071 vizyonları içi boş sloganlar değil. Türkiye asrı diyoruz ve inşallah Türkiye 21'inci yüzyıla damgasını vuracak" dedi.