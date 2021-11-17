Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ‘Dost kara günde belli olur’





Lübnan'ın içinden geçmekte olduğu bu sıkıntılı dönemi de atlatacağına inancım tam" değerlendirmesinde bulundu. Lübnan'la köklü bir tarih ve derin kültürel bağların yanı sıra ortak coğrafya ve kaderi paylaşan Türkiye'nin devleti ve halkıyla ayrım gözetmeksizin ve her daim Lübnanlı kardeşlerinin yanında olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Dost kara günde belli olur" şeklindeki Türk atasözüne yer verdi. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, başkent Beyrut'ta resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti.