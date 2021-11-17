Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ‘Dost kara günde belli olur’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Lübnan'ın en çok okunan El-Cumhuriye gazetesi için bir makale kaleme aldı. Bakan Çavuşoğlu, Lübnan halkına hitaben yazdığı makalede Mevlana Celaleddin Rumi'nin "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" sözüyle birlikte "Yanındayız Lübnan!" başlığını kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, 4 Ağustos 2020'de meydana gelen dehşet verici Beyrut Limanı patlamasından sonraki ziyaretinde yıkık bir binanın üzerinde gördüğü, "Beyrut bin defa ölmüş, bin defa dirilmiştir" ifadelerini hatırlattı. Liman patlamasıyla zor bir sürece giren Lübnan'ın durumuna değinen Çavuşoğlu, "Bizler Lübnanlı kardeşlerimizin yardımına koşarken, travma geçiren halk da bir yandan enkaz kaldırıp yaraları sarmaya çalışıyordu. Bu güzel ülkenin, tarih boyunca iç savaş dahil nice badireler atlatmış ve her defasında küllerinden yeniden doğmayı başarmış olduğunun şahidiyiz.
Lübnan'ın içinden geçmekte olduğu bu sıkıntılı dönemi de atlatacağına inancım tam" değerlendirmesinde bulundu. Lübnan'la köklü bir tarih ve derin kültürel bağların yanı sıra ortak coğrafya ve kaderi paylaşan Türkiye'nin devleti ve halkıyla ayrım gözetmeksizin ve her daim Lübnanlı kardeşlerinin yanında olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Dost kara günde belli olur" şeklindeki Türk atasözüne yer verdi. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, başkent Beyrut'ta resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu kabul etti.
'YÜREĞİMİZ PARÇALANDI'
"4 Ağustos 2020'de Beyrut kalbinden vurulduğunda, bizim de yüreğimiz parçalandı" diyen Çavuşoğlu, Lübnanlı kardeşlerimizin yardımına koşan ilk ülke Türkiye oldu. Devlet kurumlarımızın ve insani yardım derneklerimizin katkılarıyla Lübnan'a yardımlarımız sürüyor" ifadelerini kullandı. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, makalesinde şunları kaydetti: "Lübnan ordusunu ve güvenlik kurumlarını desteklemeye devam edeceğiz.
Bizim Lübnan'daki tek gündemimiz dost ve kardeş Lübnan halkının barış, huzur ve refahı ile Lübnan'ın güvenlik, istikrar ve egemenliğinin desteklenmesine katkı sağlamaktır. Türkiye, 2020 yılında gayrisafi milli gelirinin yaklaşık yüzde 1'ini insani yardımlara ayırarak, 'dünyanın en cömert ülkesi' olmaya devam etmiştir. Türkiye, dost ve kardeş Lübnan'ın refah ve esenliği için üzerine düşeni yapmaya devam edecektir."