Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye geri adım atmayacak





BELARUS - POLONYA SINIRI ÇÖZÜM BEKLİYOR

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi olacak. Başta Belarus'un komşuları Polonya, Litvanya ve Letonya olmak üzere AB ülkeleri, Minsk yönetiminin özellikle bazı Orta Doğu ülkelerinden binlerce kişiyi getirerek sınıra yığdığı, böylece bir göç krizi yaratarak AB'yi istikrarsızlaştırmaya çalıştığı suçlamasında bulunuyor. Polonya gibi birçok AB ülkesi de Belarus'un bu krizi Rusya'nın desteğiyle çıkardığı suçlamasını getiriyor.