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Giriş Tarihi: 17.3.2022 10:52

Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama: Türkiye yeniden seçildi

AA
Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama: Türkiye yeniden seçildi

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Türkiye’nin BM Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) 2022-2028 dönemi için yeniden seçildiği açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonunun (UNCITRAL) 2022-2028 dönemi üyeliğine yeniden seçildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, UNCITRAL'in 2022-2028 dönemi üyelik seçimlerinin 15 Mart'ta BM Genel Kurulunda yapıldığı belirtildi.

Batı Avrupa ve Diğerleri Grubu (WEOG) içerisinde sağlanan oydaşma temelinde Türkiye'nin söz konusu dönem için yeniden seçildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ekonomik alanda karşılıklı bağımlılığın giderek arttığı günümüzde, uluslararası ticareti kolaylaştıran bir hukuki çerçeve oluşturulması önem taşımaktadır. UNCITRAL, uluslararası ticaret hukukunun uyumlaştırılmasını ve yeknesak hale getirilmesini teşvik ederek bu yönde bir hukuki çerçevenin ortaya konulmasında temel bir rol oynamaktadır."

Açıklamada, Türkiye'nin uluslararası ticari iş birliğinin ülkeler arasındaki dostane ilişkilerin teşviki ile barış ve güvenliğin sürdürülmesinde oynadığı önemli rolü göz önünde bulundurarak, UNCITRAL kapsamındaki çalışmalara etkin katkı sunmaya devam edeceği ifade edildi.

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Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama: Türkiye yeniden seçildi
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