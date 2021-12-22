Dışişleri Bakanlığı’ndan Astana açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamanın detayları şu şekilde;

Taraflar, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü taahhütlerini yinelemişler, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde sükunetin korunmasının önemini vurgulamışlar ve sahadaki insani durumun düzeltilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi konusunda mutabık kalmışlardır.

PKK/YPG TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Taraflar, terörle mücadele bahanesiyle hayata geçirilmeye çalışılan gayrı-meşru öz yönetim teşebbüslerinin kabul edilemez olduğunun altını çizmişlerdir. Fırat'ın doğusundaki ayrılıkçı yapılarca sivillere yönelik artan saldırılar ve baskıdan duyulan derin endişe beyan edilmiş, bu bağlamda, tarafımızca PKK/YPG terör örgütüyle mücadelede kararlılığımız vurgulanmıştır.

Taraflar, Suriye ihtilafına BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca siyasi sürecin ilerletilmesine bağlılıklarını teyit etmişlerdir. Bu çerçevede, Anayasa Komitesi'nin yedinci turunun en kısa zamanda Suriyeli tarafların yapıcı yaklaşımıyla gerçekleştirilmesi hususunda çağrıda bulunmuşlardır.

MÜLTECİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ

Suriyeli mültecilerin geri dönüşleri konusu da toplantıda ele alınmıştır. Taraflar, ülke içinde yerlerinden edilmişlerin ve mültecilerin onurlu, güvenli ve gönüllü şekilde ikamet ettikleri yerlere geri dönüşlerinin kolaylaştırılmasının önem ve önceliğinin altını çizmişlerdir.

Toplantı vesilesiyle, Astana Süreci çerçevesinde kurulmuş bulunan Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu da biraraya gelmiştir. Görüşmede, Çalışma Grubu tarafından altıncı proje çerçevesinde, gözaltında tutulan bazı kişilerin 16 Aralık'ta karşılıklı olarak serbest bırakılmasından duyulan memnuniyet ifade edilmiş, çalışmaların ve işbirliğinin sürdürülmesi kararlaştırılmıştır.