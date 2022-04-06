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Giriş Tarihi: 6.4.2022 09:49

Dışişleri Bakanlığından Buça ve İrpin'deki olaylarla ilgili açıklama: Dehşet verici ve insanlık adına üzücü

AA
Dışişleri Bakanlığından Buça ve İrpin’deki olaylarla ilgili açıklama: Dehşet verici ve insanlık adına üzücü

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça'da yaşanan korkunö olayla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yakınlarındaki Buça ve İrpin bölgelerinde sivillerin öldürülmesine ilişkin basına yansıyan görüntülerin "dehşet verici" ve "insanlık adına üzücü" olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yakınlarındaki Buça ve İrpin bölgelerinde sivillerin öldürülmesine ilişkin basına yansıyan görüntülerin "dehşet verici" ve "insanlık adına üzücü" olduğunu bildirdi.

"İNSANLIK ADINA ÜZÜCÜ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kiev yakınlarındaki Buça ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür." ifadesi kullanılarak Türkiye'nin Ukrayna halkının acısını paylaştığı vurgulandı.

"MASUM SİVİLLERİN HEDEF ALINMASI KABUL EDİLEMEZ"

"Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması temel beklentimizdir." denilen açıklamada, Türkiye'nin, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edeceği belirtildi.

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Dışişleri Bakanlığından Buça ve İrpin'deki olaylarla ilgili açıklama: Dehşet verici ve insanlık adına üzücü
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