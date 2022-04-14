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Giriş Tarihi: 14.4.2022 08:26

Dışişleri Bakanlığı'ndan felaketin yaşandığı Filipinler için taziye mesajı: Derin üzüntü duyuyoruz

İHA
Dışişleri Bakanlığı’ndan felaketin yaşandığı Filipinler için taziye mesajı: Derin üzüntü duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler’deki Megi kasırgası sonucunda meydana gelen sel ve heyelan felaketleri nedeniyle hayatını kaybedenlere ve hükümetine taziye mesajı yayımladı.Mesajda, "Felaketlerde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, dost Filipinler halkı ile hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralananlara acil şifa diliyoruz” sözlerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'deki Megi kasırgası sonucu meydana gelen sel ve heyelan felaketleri hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Filipinler'in orta ve güney bölgelerinde etkili olan Megi Kasırgası sonucu meydana gelen sel ve heyelan felaketlerinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, dost Filipinler halkı ile Hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralananlara acil şifa diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan felaketin yaşandığı Filipinler için taziye mesajı: Derin üzüntü duyuyoruz
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