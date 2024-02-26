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Giriş Tarihi: 26.2.2024 09:39

Dışişleri Bakanlığı’ndan Hocalı Katliamı mesajı: Tüm Azerbaycanlıların acısı yüreğimizdedir

Dışişleri Bakanlığı, Ermeni silahlı birliklerinin 1992 yılında gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı'nın 32'nci yıl dönümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

AA
Dışişleri Bakanlığı’ndan Hocalı Katliamı mesajı: Tüm Azerbaycanlıların acısı yüreğimizdedir

Dışişleri Bakanlığı tarafından Hocalı Katliamı'nın 32'nci yılı nedeniyle yayımlanan taziye mesajında, "26 Şubat 1992 tarihinde, Ermenistan silahlı birlikleri tarafından Azerbaycan'ın Hocalı şehrinde masum sivillere yönelik gerçekleştirilen katliamı lanetliyoruz. O gün yaşanan vahşet, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Hocalı'da öldürülen 613 kardeşimizin ve o gün yaralanan, esir alınan veya kaybolan tüm Azerbaycanlıların acısı hala yüreğimizdedir. Hocalı Katliamı'nda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Azerbaycan halkına taziyelerimizi yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Dışişleri Bakanlığı’ndan Hocalı Katliamı mesajı: Tüm Azerbaycanlıların acısı yüreğimizdedir
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