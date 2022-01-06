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Giriş Tarihi: 6.1.2022 08:27

Dışişleri Bakanlığından, Philadelphia'da çıkan yangınla ilgili taziye mesajı

AA
Dışişleri Bakanlığından, Philadelphia’da çıkan yangınla ilgili taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de bir evde çıkan yangınla ilgili taziyede bulunarak, "Taziyelerimizi iletip yaralılara acil şifaler diliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Philadelphia kentinde çıkan yangınla ilgili taziye açıklaması yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD'nin Philadelphia kentinde bir binada çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

13 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kentteki 3 katlı bir evde yerel saatle dün sabah çıkan yangında 13 kişi ölmüş, 2 kişi ise yaralanmıştı.

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Dışişleri Bakanlığından, Philadelphia'da çıkan yangınla ilgili taziye mesajı
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