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Giriş Tarihi: 24.2.2022 09:10 Son Güncelleme: 24.2.2022 09:33

SON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna uyarısı! Seyahatten kaçının...

SON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığı’ndan Ukrayna uyarısı! Seyahatten kaçının...

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna’da yaşayan vatandaşlara uyarı geldi! Açıklamada; "Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz." denildi.

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'a harekat emri verdi. Rusya Ukrayna savaşının başlamasının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir uyarı geldi. Ukrayna'da yaşayan vatandaşlara yönelik yapılan açıklamada; "Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır." denildi.

İLETİŞİM NUMARALARI VERİLDİ

Bize aşağıdaki numaralardan ulaşabilirsiniz. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi: +903122922929

Kiev, Çernihiv, Çerkassiy, Himelnitskiy, Harkiv, Ternopil, Sumi, Rivne, Poltava, Lviv, Luhansk, Jitomir, Dnipropetrovsk ve Volin'de yaşayan vatandaşlarımız için Kiev Büyükelçiliği Acil Durum Hatları: +380632114765, +380632557748, +380935394612

Odesa, Mikolayiv, Kirovohrad, Kropivnitskiy, Ivano-Frankivsk, Çernivtsi, Herson, Zaporijya, Ujhorod, Donetsk, Vinnitsa'da yaşayan vatandaşlarımız için Odessa Başkonsolosluğu Acil Durum Hatları: +380937110024, +380937110026

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SON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna uyarısı! Seyahatten kaçının...
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