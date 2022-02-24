SON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığı’ndan Ukrayna uyarısı! Seyahatten kaçının...

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'a harekat emri verdi. Rusya Ukrayna savaşının başlamasının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir uyarı geldi. Ukrayna'da yaşayan vatandaşlara yönelik yapılan açıklamada; "Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır." denildi.
İLETİŞİM NUMARALARI VERİLDİ
Bize aşağıdaki numaralardan ulaşabilirsiniz. Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi: +903122922929
Kiev, Çernihiv, Çerkassiy, Himelnitskiy, Harkiv, Ternopil, Sumi, Rivne, Poltava, Lviv, Luhansk, Jitomir, Dnipropetrovsk ve Volin'de yaşayan vatandaşlarımız için Kiev Büyükelçiliği Acil Durum Hatları: +380632114765, +380632557748, +380935394612
Odesa, Mikolayiv, Kirovohrad, Kropivnitskiy, Ivano-Frankivsk, Çernivtsi, Herson, Zaporijya, Ujhorod, Donetsk, Vinnitsa'da yaşayan vatandaşlarımız için Odessa Başkonsolosluğu Acil Durum Hatları: +380937110024, +380937110026