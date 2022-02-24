SON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığı’ndan Ukrayna uyarısı! Seyahatten kaçının...

Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'a harekat emri verdi. Rusya Ukrayna savaşının başlamasının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir uyarı geldi. Ukrayna'da yaşayan vatandaşlara yönelik yapılan açıklamada; "Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır." denildi.