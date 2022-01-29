Dışişleri Bakanlığı’ndan ’Tacikistan’ mesajı: İş birliğimiz üst düzeye taşınacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tacikistan'la diplomatik ilişkilerin tesisinin 30'uncu yıl dönümü kutlanarak, "Halklarımız arasındaki köklü tarihi ve kültürel bağlar temelinde güçlü ilişkilere sahip olduğumuz Tacikistan'la, bağımsızlığını ilan etmesinden sonra diplomatik ilişki kuran, Büyükelçilik açan ilk ülkeler arasında olmaktan ve en zor zamanlarda daima yanında bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz. 30 yılda atılan sağlam adımlara ilaveten, son dönemde hemen her sahada ivme kazanan ikili ilişkilerimiz ile bölgesel ve uluslararası konulardaki iş birliğimiz, ülkelerimizin ve halklarımızın ortak menfaat ve esenliğine hizmet etmenin ötesinde, bölgemizin de istikrar ve refahına katkı sağlamıştır" denildi.

İki ülke arasındaki iş birliğinin daha üst düzeye taşınacağı belirtilen mesajda şunlar kaydedildi: "Bugün iki ülke, bölgesel ve küresel barış ve refahı ilgilendiren birçok konuda benzer politikalar izlemekte, uluslararası ve bölgesel teşkilatlarda birbirlerini karşılıklı desteklemektedir. Önümüzdeki dönemde ticaret, yatırımlar, kültür, savunma ve diğer pek çok sahada atılacak karşılıklı adımlar, çok yönlü iş birliğimizi daha üst bir düzeye taşıyacaktır. Bu vesileyle, diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 30'uncu yıl dönümüne denk gelen bu mutlu günde, Tacikistan'la iş birliğimizi her alanda daha da geliştirme irademizi yineliyoruz."