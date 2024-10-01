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Giriş Tarihi: 1.10.2024 19:15

Dışişleri Kaynaklarından tahliye açıklaması: Öncelik Türk vatandaşları olacak

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Daha az imkana sahip bazı ülkeler ise bizim tahliye operasyonumuza dahil olmak istiyorlar. Tabii ki tahliye kararı alınması halinde öncelik kendi vatandaşlarımızda olacak” ifadele

İHA
Dışişleri Kaynaklarından tahliye açıklaması: Öncelik Türk vatandaşları olacak

Diplomatik kaynaklar, Lübnan'daki vatandaşların tahliyesiyle ilgili, "Geniş imkanlara sahip bazı ülkeler, gerektiğinde kendi hava/deniz araçlarıyla tahliye yapabilmek için Türkiye'deki limanları, havaalanlarını, hava sahasını kullanmak için bizimle temasa geçiyorlar.

"ÖNCELİK KENDİ VATANDAŞLARIMIZ OLACAK"

Daha az imkana sahip bazı ülkeler ise bizim tahliye operasyonumuza dahil olmak istiyorlar. Tabii ki tahliye kararı alınması halinde öncelik kendi vatandaşlarımızda olacak" şeklinde açıklama yaptı.

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Dışişleri Kaynaklarından tahliye açıklaması: Öncelik Türk vatandaşları olacak
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