Dışişleri’nden ABD’nin Suriye kararına tepki: Sahadaki gerçeklerle bağdaşmıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD'nin Suriye'de ulusal acil durum halini 1 yıl daha uzatmasının sahadaki gerçeklerle bağdaşmadığını açıkladı.

"GERÇEKLERLE BAĞDAŞMAMAKTADIR"

Keçeli, ABD'nin Suriye'deki gelişmeler bağlamında ilk kez 2019 tarihinde yayınladığı 13894 Sayılı Başkanlık Kararnamesi'ni 1 seneliğine uzatması, sahadaki gerçeklerle bağdaşmamaktadır.

"TÜRKİYE'NİN POLİTİKALARI DESTEKLENMELİDİR"

Bu tür ön yargılı tasarrufların tekrarı yerine, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini önceleyen politikalarının desteklenmesi, bölgesel istikrara katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.