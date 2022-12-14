Dışişleri’nden Avrupa’ya Doğu Akdeniz çıkışı: Rum Yunan sözcülüğü yapıyorsunuz!

Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamda, Avrupa Birliği (AB) tarafından Genel İşler Konseyi'nde kabul edilen kararlara sert tepki gösterildi. "AB'nin Türkiye'ye yönelik dar görüşlü ve ön yargılı bakışını bir kez daha gözler önüne sermektedir." denildi.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;BAZI ÜLKELERİN ÇIKARLARINA KURBAN EDİYORLAR
AB'nin ortak menfaatlerinin, bazı üye ülke çıkarlarına kurban edildiği bu tarz kararlar, ne Türkiye-AB ilişkilerine katkı sağlamakta ne de yapıcı bir gündem oluşturmaktadır. Maalesef, AB bu yaklaşımıyla, uluslararası sistemde yaşanan değişimi doğru okuyamadığını tekrar ortaya koymuştur.
HAYRETLE KARŞILIYORUZ
Kararda, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalarının ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiği güçlü desteğin görmezden gelinmesini, ülkemizin konuya yaklaşımının münhasıran AB yaptırımlarına katılmamasına indirgenmesini ve Türkiye'nin tek taraflı yaptırımlara katılmama yönündeki ilkeli tutumunun yaptırımların bilinçli şekilde etkisiz kılınması şeklinde takdim edilmesini hayretle karşılıyoruz.
Ülkemizin Rusya'yla ticari ve ekonomik ilişkileri yaptırımları etkisiz kılacak bir mahiyete sahip olmadığı gibi Rusya'yla diyaloğumuzun sürdürülmesinin, Tahıl Anlaşması ve esir değişimi örneklerinde görüldüğü üzere, savaşın olumsuz etkilerinin asgari düzeyde tutulması bakımından da önem arzettiği açıktır. Ülkemizin, yaptırımlara taraf olmamakla birlikte, yaptırımların ihlaline müsaade edilmeyeceği yönündeki kararlı tutumunun dikkate alınmaması da kasıtlı bir yaklaşımdır.
AB'NİN GEREKLİ SİYASİ İRADEYİ GÖSTERMESİ GEREKİR
Türkiye'nin AB'nin bu tarz kararlarını ciddiye alması için, AB'nin Türkiye'yi üyelik müzakereleri yürüten bir aday ülke olarak görmesi ve buna ilişkin gerekli siyasi iradeyi göstermesi gerekmektedir.