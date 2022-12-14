Dışişleri’nden Avrupa’ya Doğu Akdeniz çıkışı: Rum Yunan sözcülüğü yapıyorsunuz!

HAYRETLE KARŞILIYORUZ

Kararda, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalarının ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiği güçlü desteğin görmezden gelinmesini, ülkemizin konuya yaklaşımının münhasıran AB yaptırımlarına katılmamasına indirgenmesini ve Türkiye'nin tek taraflı yaptırımlara katılmama yönündeki ilkeli tutumunun yaptırımların bilinçli şekilde etkisiz kılınması şeklinde takdim edilmesini hayretle karşılıyoruz.

Ülkemizin Rusya'yla ticari ve ekonomik ilişkileri yaptırımları etkisiz kılacak bir mahiyete sahip olmadığı gibi Rusya'yla diyaloğumuzun sürdürülmesinin, Tahıl Anlaşması ve esir değişimi örneklerinde görüldüğü üzere, savaşın olumsuz etkilerinin asgari düzeyde tutulması bakımından da önem arzettiği açıktır. Ülkemizin, yaptırımlara taraf olmamakla birlikte, yaptırımların ihlaline müsaade edilmeyeceği yönündeki kararlı tutumunun dikkate alınmaması da kasıtlı bir yaklaşımdır.