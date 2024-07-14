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Giriş Tarihi: 14.7.2024 11:47 Son Güncelleme: 14.7.2024 12:19

Dışişleri'nden Donald Trump'a yapılan saldırıya kınanma

Dışişleri Bakanlığı: Donald Trump’a, Pennsylvania eyaletindeki kampanya etkinliği sırasında düzenlenen saldırıyı en güçlü biçimde kınıyoruz. Söz konusu suikast girişimi, aynı zamanda halkın iradesine yapılmış bir saldırıdır. Demokratik siyasete şiddet, darbe ve diğer gayrimeşru yollarla müdahale edilmesi kabul edilemez.

DHA
Dışişleri’nden Donald Trump’a yapılan saldırıya kınanma

Dışişleri Bakanlığı, eski ABD Başkanı Trump'a Pensilvanya'daki miting sırasında düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "ABD'nin eski Başkanı ve yapılacak seçimlerde başkan adaylarından olan Donald Trump'a, Pensilvanya eyaletindeki kampanya etkinliği sırasında düzenlenen saldırıyı en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesine yer verildi. Söz konusu suikast girişiminin aynı zamanda "halkın iradesine yapılmış bir saldırı" olduğu vurgulanan açıklamada, "Demokratik siyasete şiddet, darbe ve diğer gayrimeşru yollarla müdahale edilmesi kabul edilemez." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, ABD'de düzenlenecek seçimlerin huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi temennisinde bulunuldu.

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Dışişleri'nden Donald Trump'a yapılan saldırıya kınanma
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