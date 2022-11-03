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Giriş Tarihi: 3.11.2022 00:44

Dışişleri'nden, Etiyopya'daki çatışmaların sonlandırılmasına ilişkin açıklama

DHA
Dışişleri’nden, Etiyopya’daki çatışmaların sonlandırılmasına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'nca, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti ile Tigray Halkların Kurtuluş Cephesi'nin yürüttüğü barış görüşmelerinde Etiyopya'nın kuzeyindeki çatışmaların sonlandırılması hususunda mutabakata varılmasından dolayı memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti ile Tigray Halkların Kurtuluş Cephesi'nin yürüttüğü barış görüşmelerinde Etiyopya'nın kuzeyindeki çatışmaların sonlandırılması hususunda mutabakata varılmasından memnuniyet duyuyor, söz konusu mutabakatın kalıcı olmasını temenni ediyoruz.

Bu görüşmelere öncülük eden Afrika Birliği'ni, ev sahibi Güney Afrika Cumhuriyeti'ni ve katkı sağlayan tüm tarafları gayretlerinden ötürü kutluyoruz. Etiyopya'da barış ve huzurun tesisi için dost ve kardeş Etiyopya'ya her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu yineliyoruz" denildi.

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Dışişleri'nden, Etiyopya'daki çatışmaların sonlandırılmasına ilişkin açıklama
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