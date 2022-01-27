Dışişleri’nden Holokost anması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Nazi rejimi
ve işbirlikçileri tarafından sistematik şekilde katledilen Yahudiler, Romanlar, engelliler ile hedef alınan azınlık ve gruplara mensup milyonlarca insanın saygıyla hatırlandığını bildirdi. Bakanlıktan "Uluslararası Holokost Anma Günü
" dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, İkinci Dünya Savaşı
sırasında da Nazilerden kaçan çok sayıda Yahudi'ye kucak açıldığı ve bu süreçte mağdurlara Türk diplomatların yardım elini uzattığı hatırlatılarak, "Diplomatlarımızın hatıralarını da bu vesileyle yâd ediyoruz" ifadelerine yer verildi. ANKARA/