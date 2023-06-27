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Giriş Tarihi: 27.6.2023 07:12

Dışişleri'nden İsrail'e tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Batı Şeria’da yaklaşık 5 bin 700 konutun inşasına onay vermesini kınadı.

İHA
Dışişleri’nden İsrail’e tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Hükümeti'nin, işgal altında tutmakta olduğu Batı Şeria'da yaklaşık 5 bin 700 yeni konut inşasına onay vermesini kınıyoruz. Yılbaşından bu yana yeni bir rekor kırarak 13 bin üniteyi geçen yasadışı yerleşimlerin iki devletli çözüm zeminini ve kalıcı barış perspektifini ciddi biçimde zedelediği açıktır. İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası hukuka aykırı biçimde Filistin halkının haklarını gaspeden ve hiçbir şekilde kabul edilmesi mümkün bulunmayan bu yerleşim faaliyetlerine derhal son vermesi gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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Dışişleri'nden İsrail'e tepki
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