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Giriş Tarihi: 11.1.2023 21:08

Dışişleri'nden Kırım Tatarları açıklaması

Dışişleri Bakanlığı: Kırım Tatar soydaşlarımız Cemil Gafarov, Servet Gaziyev, Erfan Osmanov, Alim Karimov ve Seyran Murtaza’nın bugün alınan bir kararla 13 yıl hapis cezasına mahkum edilmelerini endişeyle karşılıyoruz. Kırım Tatarlarının anayurtlarında özgür ve güvenli bir şekilde yaşama hakkına desteğimizi yineliyor, adı geçenler ve daha önce benzer şekilde mahkum edilen Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal, Asan Ahmetov ve Aziz Ahmetov dahil Kırım’da siyasi nedenlerle tutuklu bulunan tüm soydaşlarımızın en kısa zamanda özgürlüklerine ve ailelerine kavuşmaları için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz.

Dışişleri’nden Kırım Tatarları açıklaması
Dışişleri Bakanlığı: Kırım Tatar soydaşlarımız Cemil Gafarov, Servet Gaziyev, Erfan Osmanov, Alim Karimov ve Seyran Murtaza'nın bugün alınan bir kararla 13 yıl hapis cezasına mahkum edilmelerini endişeyle karşılıyoruz. Kırım Tatarlarının anayurtlarında özgür ve güvenli bir şekilde yaşama hakkına desteğimizi yineliyor, adı geçenler ve daha önce benzer şekilde mahkum edilen Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal, Asan Ahmetov ve Aziz Ahmetov dahil Kırım'da siyasi nedenlerle tutuklu bulunan tüm soydaşlarımızın en kısa zamanda özgürlüklerine ve ailelerine kavuşmaları için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz.
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Dışişleri'nden Kırım Tatarları açıklaması
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