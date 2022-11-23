Dışişleri’nden Kudüs’teki bombalı saldırıya tepki

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kudüs'te gerçekleştirilen bombalı terör saldırısı kınandı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

Bu sabah Kudüs'te meydana gelen bombalı saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir.

Sivilleri hedef alan bu terör saldırısını kınıyor, yaralananlara acil şifalar diliyor, taziyelerimizi sunuyoruz.

Son dönemde Kudüs ve Batı Şeria'da tırmanan gerilim ve yaşanan can kayıplarından derin kaygı duyuyoruz.