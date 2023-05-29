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Haberler Dünya Haberleri Dışişlerinden, Türk balıkçı gemisine Suriye rejimi tarafından ateş açılmasına kınama
Giriş Tarihi: 29.5.2023 09:59

Dışişlerinden, Türk balıkçı gemisine Suriye rejimi tarafından ateş açılmasına kınama

Adana Karataş Limanı'ndan denize açılan "Mahmutcan-1" adlı Türk balıkçı teknesine uluslararası sularda seyrederken, Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait 2 gemi tarafından ateş açılmasına Dışişleri'nden kınama geldi.

AA
Dışişlerinden, Türk balıkçı gemisine Suriye rejimi tarafından ateş açılmasına kınama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Adana Karataş Limanı'ndan denize açılan "Mahmutcan-1" adlı Türk balıkçı teknesine uluslararası sularda seyrederken, Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait 2 gemi tarafından ateş açılmasını ve bu şekilde 2 balıkçının hafif yaralanmasını, teknede maddi zarara sebebiyet verilmesini kınadı. Bilgiç, Türk balıkçı teknesine, uluslararası sularda Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait gemiler tarafından ateş açılması hakkındaki soruya yanıt verdi.

"MADDİ ZARARA SEBEBİYET VERİLMESİNİ KINIYORUZ"

Sözcü Bilgiç, "Adana Karataş Limanı'ndan denize açılan 'Mahmutcan-1' adlı Türk balıkçı teknesine uluslararası sularda seyrederken Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait 2 gemi tarafından dün (28 Mayıs) ateş açılmasını ve bu şekilde 2 balıkçımızın hafif şekilde yaralanmasını, teknede maddi zarara sebebiyet verilmesini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Bilgiç, uluslararası sularda meydana gelen ve Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasına konu olan bu müessif hadisenin takipçisi olacaklarını vurguladı.

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Dışişlerinden, Türk balıkçı gemisine Suriye rejimi tarafından ateş açılmasına kınama
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