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Haberler Dünya Haberleri Dışişleri’nden Yunanistan’a okul tepkisi
Giriş Tarihi: 23.7.2022

Dışişleri’nden Yunanistan’a okul tepkisi

Dışişleri’nden Yunanistan’a okul tepkisi
Dışişleri Bakanlığı, her yıl tasarruf tedbirleri ve öğrenci sayılarının yetersizliğini bahane eden Yunanistan'ın 2022-2023 eğitim öğretim yılında Batı Trakya Türk Azınlığına ait 4 ilkokulu daha kapatma kararı almasına tepki gösterdi. Bakanlık Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, kararı kınadıklarını belirterek, "Bahse konu kararlar, Batı Trakya'daki soydaşlarımıza yönelik yıllardır her alanda sürdürülen ayrımcı ve baskıcı politikaların eğitim alanındaki yansımasının bir göstergesidir. Yunanistan, azınlık tarafından gündeme getirilen okul açılması taleplerini görmezden gelmekte, azınlık mensubu çocukların eğitim haklarını ihlal etmektedir" ifadesini kullandı. Bilgiç, Yunanistan'ı her eğitim- öğretim yılında tekerrür eden bu ayrımcı politikalarına son vermeye çağırdı.
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Dışişleri’nden Yunanistan’a okul tepkisi
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