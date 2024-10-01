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Giriş Tarihi: 1.10.2024 10:15

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"İslam'ın rahmet dolu mesajlarını mihraplardan, minberlerden, kürsülerden, minarelerden insanlık ile buluşturmanın her daim gayreti içerisinde olan, sahih bilgilerle zihinleri aydınlatan ve milletimize hizmet etmeyi en büyük paye sayan tüm hocalarımızın 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik ediyorum. Ahirete irtihal etmiş olan din görevlilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum."

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" mesajı
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