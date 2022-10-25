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Giriş Tarihi: 26.10.2022

Diyanet’in İdlib’de yaptırdığı evler teslim edildi

Diyanet’in İdlib’de yaptırdığı evler teslim edildi
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde ağır kış şartlarında çadırlarda yaşayan aileler için Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliğiyle yapılan 'İyilik Konutları'nın açılışı gerçekleştirildi. "Sıcak Bir Yuva" sloganıyla "İyilik Konutları" adıyla başlatılan kampanyada 6 bin konuttan 4 bin 300'ü tamamlanarak sahiplerine teslim edildi. DİTİB Genel Başkan Vekili Abdurrahman Atasoy, kalan 1700 evin yapımının sürdüğünü ifade etti. Atasoy, "Proje alanına okul ve cami gibi ibadethane ve sosyal tesis yapılacak" ifadelerini kullandı.
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Diyanet’in İdlib’de yaptırdığı evler teslim edildi
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