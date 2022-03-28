Doğu Akdeniz’de dengeler Türkiye lehine değişti! Yunan basını yazdı: Enerji haritası yeniden çiziliyor

ABD, East Med projesinden desteğini çekti. Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz hiçbir senaryonun gerçek olmayacağı bir kez daha görüldü. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa, Rus gazının bağımlılığından kurtulmak için kolları sıvadı. Doğu Akdeniz üzerinden gelecek gaz burada Avrupa için hayati öneme sahip. Bu noktada gazın Avrupa'ya en kısa sürede gönderilebileceği güzergah ise Türkiye. Bu durum da Türkiye'nin lehine dengeleri değiştirdi. Yunanistan, yeni güzergahın dışında kalırken Kathimerini dikkat çeken bir haber yayınladı.
ENERJİ HARİTASI YENİDEN ÇİZİLİYOR
Yunanistan'ın en önde gelen gazetelerinden olan Kathimerini, Doğu Akdeniz'deki yeni enerji haritasını, "Enerji haritası yeniden çiziliyor" başlığı ile ele aldı.
Avrupa'nın Rus gazından geri adım atma kararının, enerji haritasına radikal değişiklikler yansıtacağı belirtilerek, bu değişiklikler arasında Doğu Akdeniz'deki gaz rezervlerinin kıtaya iletiminin yer aldığı kaydedildi.
Bu kapsamda Yunan hükümetinin yeni bir plan üzerinde çalışmalar yürüttüğü aktarıldı.
"TÜRKİYE HAK İDDİA EDİYOR"
Kathimerini'de yayınlanan haberde, "Bu yeni 'boru hattı savaşında' Ankara, İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletilmesine ilişkin hak iddia etti. Atina, İsrail'den İtalya'ya ve Avrupa'nın geri kalanına doğalgaz ileten 'alternatif' bir EastMed boru hattı planı üzerinde çalışıyor." ifadeleri yer aldı.