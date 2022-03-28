Doğu Akdeniz’de dengeler Türkiye lehine değişti! Yunan basını yazdı: Enerji haritası yeniden çiziliyor

ABD, East Med projesinden desteğini çekti. Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz hiçbir senaryonun gerçek olmayacağı bir kez daha görüldü. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa, Rus gazının bağımlılığından kurtulmak için kolları sıvadı. Doğu Akdeniz üzerinden gelecek gaz burada Avrupa için hayati öneme sahip. Bu noktada gazın Avrupa'ya en kısa sürede gönderilebileceği güzergah ise Türkiye. Bu durum da Türkiye'nin lehine dengeleri değiştirdi. Yunanistan, yeni güzergahın dışında kalırken Kathimerini dikkat çeken bir haber yayınladı.