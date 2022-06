Doğu Akdeniz’de nefes kesen tatbikat

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin hukuk ihlalleri ve tahrikleri sürerken, Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) askeri ve sivil unsurları koordinasyon, planlama yetenekleri ve kısa sürede reaksiyon gösterebilmesi sayesinde her duruma her daim hazırlıklı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın kara safhasında planlanan senaryo başarıyla tamamlandı. Tatbikatın ilk gününde arama kurtarma helikopterleri ve Bayraktar TB2 İHA dikkat çekti. Tatbikata 9 ülkeden 10 askeri ateşe gözlemci olarak katıldı. Tatbikat 285 personelle gerçekleştirildi. Tatbikatı izleyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin her türlü savunma ve sivil savunma kabiliyetini KKTC ile paylaştığını ve bunun kendileri için büyük bir nimet olduğunu söyledi. Tatar, Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa egemen eşitlik temelinde olması gerektiğini kaydederek, "Doğu Akdeniz'in bu şartlarında karşı tarafın emellerine karşı bizim iki devletliliği savunmamız belki de gecikmiş bir süreçti. Bu tatbikatta İHA ve SİHA'lar çeşitli görüntü sağladılar, bütün bu görüntülerle tatbikatın mobil gücünü, iletişim ve istihbarat noktasındaki potansiyelini fevkalade artırmıştır" diye konuştu.1947'DE Kıbrıs Gönyeli'de doğdu. Deniz Harp Okulu'ndan asteğmen olarak mezun olan ve 1971'de teğmen olarak görevlendirilen Gönyeli, TCG KOCATEPE muhribi İkmal Subayı iken 21 Temmuz 1974'te şehit oldu. Anısı Girne Deniz Şehitliği'nde yaşatılıyor. TSK övünç madalyası da kanuni vârisine verildi.