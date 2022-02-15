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Giriş Tarihi: 16.2.2022

Doğu kanadını güçlendirme planı

BETÜL USTA BETÜL USTA
Doğu kanadını güçlendirme planı
ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya büyük çaplı bir saldırı düzenleyeceği yönünde mesaj verirken, NATO'da da bugün kritik bir toplantı gerçekleştirilecek. NATO Savunma Bakanları, ittifakın Brüksel'deki karargâhında Ukrayna özelindeki Rusya-NATO krizi için bir araya gelecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da yer alacağı toplantıda, Avrupa'nın doğu ve güneydoğusundaki NATO varlığının güçlendirilmesine ilişkin kararlar görüşülecek. NATO, Baltık ülkeleri ve Polonya'daki muharip birlikleri güçlendirirken Romanya'da da muharip birlik konuşlandırmayı planlıyor.

TAKVİYE BİRLİKLER
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, son yaptığı açıklamada NATO'nun Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere takviye birlikler konuşlandırmaya hazırlandıklarını bildirirken, bu plan çerçevesinde Romanya, Bulgaristan ve Slovakya'ya çok uluslu birlikler konuşlandırılacağını söyledi. Savunma bakanları toplantısında da bu kararın teyit edilmesi bekleniyor.
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Doğu kanadını güçlendirme planı
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