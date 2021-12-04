Doğu Kudüs’te İsrail vahşeti! Yerde kıvranan Filistinliyi sokak ortasında öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı yakınlarında bir Filistinliyi "bıçaklı saldırıda bulunduğu" iddiasıyla silahla öldürdü.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisinin, Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırıda bulunan bir kişiyi etkisiz hale getirdiği ve olayda bir İsrail vatandaşının hafif şekilde yaralandığı belirtildi.



GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA YANSIDI

Olaya ilişkin, yerde kıvranarak yatan bir kişiye İsrail polisinin ateş açtığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

İsrail basınında çıkan haberlere göre, İsrail polisinin ateş ettiği Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail polisinin Eski Şehir çevresinde güvenlik önlemi aldığı ve olayın yaşandığı noktada bir ceset torbası görüldü.



SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİNE İZİN VERİLMEDİ

Eski Şehir çevresinde Filistinliler ve İsrail polisi arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail güvenlik güçleri, sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmelerine izin vermedi ve İsrail polisiyle arbede sırasında üç Filistinli hafif yaralandı.