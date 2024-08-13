Doğum belgesini almaya gitti İsrail kundakta katletti

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinden Deyr el-Belah kentine göç etmek zorunda kalan Filistinli baba Muhammed Ebu El-Kumsan, dört gün önce doğan ikiz bebekleri için doğum belgesi çıkarmaya gitti. Ailesinin İsrail saldırılarında yaralandığı haberini, çıkardığı doğum belgesini eve getirirken alan Gazzeli baba Muhammed, Aksa Şehitleri Hastanesi'ne geldiğinde eşi, ikiz bebekleri ve annesinin yaşamını yitirdiğini öğrendi.Öteyandan Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin raporunda, İsrail'in hafta sonu, binlerce sivilin sığındığı bir okula düzenlediği saldırı esnasında "insanların sabah namazı kıldığı" vurgulandı. Katar merkezli Al Jazeera kanalı ise İsrail'in 10 Ağustos'ta Et-Tabiin isimli okulunda 100 kişiyi katlettiği saldırıyı uzmanlar inceledi. Habere göre İsrail'in zaiyatı en üst seviyede artırmak için sabah namazı vaktini seçtiği belirlendi.İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde tuzak ihtimaline karşı tünelleri ve binaları ararken Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor. Haaretz gazetesinin haberine göre, genellikle 20'li yaşlardaki Filistinli genç erkekler İsrail askeri üniforması giydirilip elleri arkadan bağlanarak bina ve tünellere gönderiliyor. İsrailli askerler, konuya ilişkin "Bize, askerlerimzi in ölmesindense onların bir patlayıcıyla havaya uçurulmasının daha iyi olduğunu söylediler" ifadelerini kullandı.İsrail'in 312 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bine dayandı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32 artarak 39 bin 929'a yükseldi.