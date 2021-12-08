Giriş Tarihi: 8.12.2021 16:53Son Güncelleme: 8.12.2021 16:53
Doğum sancısı tuttu! Bebeğini Tesla'da kucağına aldı
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ABD'de doğum sancısı gelen kadın, Tesla arabanın içinde doğum yaptı. Olay yerine gelen ekipler sağlıklı doğan bebek ile anneyi daha sonra hastaneye sevk etti.
New York'ta kimliği belirlenemeyen bir kadın ile kocası, pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Tesla'daydı. Kadının doğum sancısı ve suyunun geldiğini gören adam hastaneye yetişemeyeceğini anlayınca 911'i arayıp yetkililerde yardım istedi.
DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
Olay yerine gelen ekipler, sancısı artan kadına Tesla'nın içinde doğum yaptırdılar. Olay yerinde duygusal anlar yaşandı. Anne ve bebeği ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.
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Doğum sancısı tuttu! Bebeğini Tesla'da kucağına aldı