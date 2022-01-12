Doğumu otobüste yaptı! O anlar anbean kamerada…

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde hamile bir kadın otobüse binmesinden kısa bir süre sonra ağrı çekmeye başladı.

DAKİKALARCA ALKIŞLANDI

Otobüste bulunanlar sürücüden hastaneye gitmesini istese de doğum hastaneye yetişemeden otobüste gerçekleşti.

Kadına doğumda yardımcı olan diğer yolcular, sorunsuz gerçekleşen doğumu dakikalarca alkışladı.