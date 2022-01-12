Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Doğumu otobüste yaptı! O anlar anbean kamerada…
Giriş Tarihi: 12.1.2022 11:45 Son Güncelleme: 12.1.2022 11:55

Doğumu otobüste yaptı! O anlar anbean kamerada…

İHA
Doğumu otobüste yaptı! O anlar anbean kamerada…

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde bir kadın otobüste doğum yaptı. Bu anlara tanık olanlar ise, doğumu dakikalarca alkışladı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde hamile bir kadın otobüse binmesinden kısa bir süre sonra ağrı çekmeye başladı.

DAKİKALARCA ALKIŞLANDI

Otobüste bulunanlar sürücüden hastaneye gitmesini istese de doğum hastaneye yetişemeden otobüste gerçekleşti.

Kadına doğumda yardımcı olan diğer yolcular, sorunsuz gerçekleşen doğumu dakikalarca alkışladı.

Doğum sırasında otobüse yetişen sağlık görevlisinin bebeği kucağına alarak hastaneye götürdüğü anlar ise çevrede bulunanlar tarafından kaydedildi.

Brezilya’da kadın otobüste doğum yaptı dakikalarca alkışlandı | Video

Otobüste doğum yapan kadın, yaşananlar nedeniyle çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle özür diledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Doğumu otobüste yaptı! O anlar anbean kamerada…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA