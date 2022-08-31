Domates savaşı! Etraf kırmızıya büründü: Nasıl başladığı bilinmiyor...

Domates savaşı sonunda binlerce kişiyle birlikte sokaklar ve kasabadan geçen nehir de kırmızıya büründü.

AA muhabirine konuşan Amerikalı turistler, "İlk kez geldik ve çok eğlenceli geçti. Her yerimiz domates ama çok mutluyuz." derken, Bunol'da yaşayan Mario ise "Bizim için her La Tomatina sanki yeni bir başlangıç. Domatesleri birbirimize atarak sanki tekrar doğuyoruz." diye konuştu.